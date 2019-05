Julián Schweizer cerca de ganar su primer torneo mundial: “De los errores se aprende"

Surf

Por Julian Schweizer | @julianschweize2

Esta nueva #LetrasSaladas la escribo desde Río de Janeiro. El pasado fin de semana logré un tercer puesto en el #OiLongboardPro, el primer evento de la temporada de la WSL (Liga Mundial de Surf) en Sudamérica. Este año la región sudamericana va a contar con dos eventos que definen al campeón de la región y otorga una mejor posición para los eventos WSL a nivel mundial.

Este primer evento se llevó a cabo entre el 10 y 12 de mayo en las olas de Barra da Tijuca, una playa que es reconocida mundialmente por la calidad de sus olas. Es una playa abierta, muy larga, toda de arena blanca. Las olas se caracterizan por ser fuertes y con buen tamaño. Es toda de fondo de arena y se divide en "postos" o paradas; el evento fue entre el posto 5 y 6. La cultura de surf que hay en esta ciudad es increíble, esta fue mi primera vez en Río y ahora entiendo un poco mejor porque es que en los últimos Brasil se convirtió en una potencia mundial en este deporte.

Fui recibido por la familia Calmon, que me hizo sentir como en casa. Llegué un día antes del comienzo del torneo por lo que un tuve mucho tiempo para surfear otras playas, que no eran las de la competencia. El primer día de campeonato no me tocó competir por estar sembrado en la ronda 2 debido a mi ranking a nivel mundial. Por suerte que no me tocó entrar al agua ese día porque las condiciones estaban bastante difíciles, el mar estaba grande y con viento. Esto dificulta y hace más difícil la performance de todos los atletas.

El día dos entré al agua en una serie contra tres brasileros. Las condiciones habían mejorado, pero aun así seguían bastante desafiantes. Logré agarrar dos olas que me dieron el pasaje a los cuartos de final. El tercer y último día de competencia las condiciones mejoraron rotundamente, las olas estaban un poco más chicas pero ordenadas y con buena forma. Entré en los cuartos una vez más contra tres brasileros. En los últimos minutos logré agarrar dos olas buenas y avanzar a las semifinales dejando afuera del evento ni más ni menos que al bicampeon mundial Phil Rajzman.

En las semis hombre a hombre cometí dos errores que me costaron no poder clasificarme a la final. De los errores se aprende, y estoy seguro que en un futuro no voy a volver a cometer este tipo de errores. Siento que tenía todo para dar pelea por el primer lugar. Ya van varios eventos de la WSL que quedo muy cerca del primer puesto. Esto me motiva a seguir entrenando más fuerte que antes para en un futuro lograr ganar mi primer campeonato de la liga mundial. De todas formas, quedé contento por el tercer lugar en un evento con gran nivel, en donde participaron varios campeones mundiales.

El último día en Río fue para recorrer esta gran ciudad, conocí lugares emblemáticos como el Cristo Redentor, el Pan de Azucar, el Maracaná, entre otros. Quedé maravillado con los paisajes y lugares de esta gran ciudad. Espero volver pronto.

La siguiente semana voy a estar viajando al mundial de la ISA (asociación internacional de surf) en Biarritz, Francia. Siempre es lindo competir defendiendo la celeste. El año pasado logré quedarme con el octavo lugar, este año prometo dar todo para llegar un poco más lejos, ganas tengo de sobra. ¡Vamos que vamos!