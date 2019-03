Julián Schweizer debuta en Australia en un nuevo Tour Mundial: “Tengo mucho para dar”

Surf

Por Julián Schweizer* | @julian_schweizer

Esta #LetrasSaladas la escribo desde Noosa Heads, un parque nacional ubicado en Queensland a una hora y media de Brisbane. Noosa es conocida por la perfección de sus largas derechas perfectas; para surfear no importa el nivel que tengas. La naturaleza y sus cuatros rompientes de derecha hacen que este lugar sea único en el mundo.

Luego de un largo viaje desde Sídney (aproximadamente 12 horas de distancia en auto), parando primero en Crescent Head, otra ola perfecta y muy divertida ubicada a mitad de camino, me alojé en una casita adentro de un bosque lleno de eucaliptos que me recordaron a Uruguay. Aquí vi canguros por primera vez en mi vida. Al levantarme temprano para ir al agua, como todas las mañanas, mientras aprontaba el mate miré por la ventana y me encontré con una familia entera de canguros; cosas que solo vez en Australia.

Mi siguiente parada fue Byron Bay, un pueblo con muy buena onda y para variar también con terribles olas. Me encontré con varios uruguayos que hicieron que me sintiera más cerca de casa.

Mi última parada antes de llegar a Noosa fue la Gold Coast. Allí me encontré con Nacho (un amigo de Uruguay), Chloe (amiga brasilera) y Alice (francesa). Pasamos cuatrp días a puro surfing y risas; es muy lindo compartir momentos con amigos de todas partes del mundo.

El 1ero de marzo llegamos a Noosa, que nos recibió con terribles olas. Noosa es el lugar donde se va a realizar la primera parada del Tour Mundial de Longboard de la WSL (liga mundial profesional). Las olas vienen siendo hasta el momento muy buenas, aunque se espera que para el comienzo del campeonato prácticamente desaparezcan, ojala que no sea así.

Este año la WSL anunció un Tour Mundial de Longboard con 4 paradas: Noosa (Australia), Galicia (España), New York (Estados Unidos) y cercando el año en Taiwán.

Noosa va a ser un evento que va a durar tres días, del 7 al 10 de marzo, en donde me voy a enfrentar a los mejores exponentes del deporte a nivel mundial. Estoy muy motivado de comenzar mi participación en el tour este año, va a ser un año lleno de competencias y con gran exigencia. Espero mejorar mi 13va colocación del año pasado. Siento que tengo mucho para dar, prometo dejar todo en el agua para llegar lo más lejos posible. Como siempre digo, ganas sobran, ¡vamos que vamos!

* Joven surfista uruguayo radicado en Costa Rica desde hace tres años. Además de ser campeón nacional de Longboard por partida doble, logró una Plata en un Panamericano y está clasificado para el LQS (Longboard Qualifying Series). Letras Saladas es un espacio donde relata sus peripecias mientras busca cumplir su sueño: conquistar el mundo del longboard.