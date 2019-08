Panamericanos: las palabras de Schweizer tras ganar la plata y el recibimiento en la villa

Surf

Julián Schweizer cerró su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con la obtención de la medalla de plata en el surf masculino, lo que no solo significó un hecho histórico para el deporte nacional dado que era el debut de la disciplina en un ciclo olímpico, sino que también es la primera presea de plata para Uruguay en lo que va del evento.

Tras el logro alcanzado, el longboarder de 21 años dijo que el objetivo se cumplió y que disfrutó haber competido ante el peruano Benoit 'Pícolo' Clemente por la definición del certamen.

"El gran objetivo se cumplió, que era alcanzar una medalla. Por suerte es la de plata y lastimosamente no es la de oro, pero me encontré con un enfilado Pícolo en la final", sostuvo.

"Siempre es lindo correr finales con Pícolo, no es la primera, espero que no sea la última y ojalá que en la siguiente pueda ganarle. Ahora tengo más ganas de ganarle, espero que la revancha sea pronto", agregó sobre el peruano de 37 años, leyenda del surf y campeón del mundo.

Respecto a ser el primer atleta que consiguió una medalla de plata para Uruguay en lo que va del evento, Schweizer dijo estar "muy contento de conseguir la primera medalla de plata en lo que va de los Panamericanos para Uruguay".

Consultado acerca de cómo vivió la experiencia de surfear ante miles de personas y que la gran mayoría no lo apoyen, el atleta uruguayo resaltó que esa "atmosfera" fue de su agrado y espera "que se vuelva a repetir".

"Fue atípico surfear para tanta gente, sentir a las personas alentando. La verdad que me gustó, me gustó sentir la presión de que alienten al rival. En este campeonato se vivió una atmósfera que pocas veces he vivido y espero que se vuelva a repetir", indicó.

#Surf | Julián Schweizer fue recibido con una ovación cerrada de toda la delegación uruguaya a su regreso a la Villa Panamericana, en reconocimiento a su medalla de plata ??.

Hoy más que nunca: Somos #TeamUru ??????????????? pic.twitter.com/gJdINiVwUE — Comité Olímpico Uruguayo (@PrensaCOU) August 5, 2019